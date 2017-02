16.02.17 - 06:48

Karnevalsgesellschaft in Ottmarsbocholt geht beim Umzug doch auf Nummer Sicher

Narren im Kreis Coesfeld freuen sich auf den Höhepunkt der fünften Jahreszeit - die vielen Umzüge im Kreis Coesfeld. Die Organisatoren in Ottmarsbocholt haben das Sicherheitskonzept jetzt noch einmal überarbeitet. Am Sonntag zieht hier der Umzug durchs Dorf. Dann sorgen unter anderem Straßensperren für Sicherheit. Die Karnevalsgesellschaft hatte das erst als übertrieben empfunden, ist mit dem neuen Konzept aber zufrieden. An allen fünf Einfahrtsstraßen des Ortes gibt es Straßensperren - teils mit schweren Containern, an anderer Stelle sichern große Fahrzeuge die Ortseinfahrten. Diese könnten die Veranstalter bei einem Notfall wegfahren. Dazu kommen, wie in jedem Jahr, Absperrgitter, hinter denen die Zuschauer die Kamelle fangen.

Nach dem LKW-Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt überdenken viele Veranstalter ihre Sicherheitskonzepte, auch wenn es keine akute Terrorgefahr gibt - sicher sei sicher.