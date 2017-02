16.02.17 - 17:59

Neue Betrugsmasche: Verbraucherzentrale warnt vor falschen Microsoft-Anrufen im Kreis Coesfeld

Im Kreis Coesfeld häufen sich die Fälle von betrügerischen Anrufen. Die Täter versuchen per Telefon mit Ihrer Hilfe einen Computervirus zu installieren. Davor warnt heute die Vebraucherzentrale in Dülmen. Die Betrüger melden sich und geben sich als Mitarbeiter von Microsoft aus. Das Windows Betriebssystem Ihres Computers soll von einem Virus befallen sein. Dieses angebliche Problem sollen Sie nur mit einem speziellen Programm lösen können. Einmal installiert entpuppt es sich als das eigentliche Virus. Das Besondere: die Mitarbeiter sprechen auf englisch mit Ihnen, vermutlich um den Schein eines Microsoftmitarbeiters zu wahren. Die Verbraucherzentrale rät: legen sie in diesen Tagen bei fremden, englischsprachigen Anrufern direkt auf - und geben Sie auf keinen Fall persönliche Daten am Telefon heraus.