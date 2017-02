16.02.17 - 16:11

Versuchter Überfall im Schlosspark Nordkirchen

Am Dienstag kam es im Schloßpark in Nordkirchen zu einem versuchten Überfall. Ein maskierter Mann sprang zunächst aus einem Gebüsch hervor und forderte dann mit vorgehaltener Waffe von einem älteren Ehepaar aus Nordkirchen Geld. Das Ehepaar entgegnete, dass sie kein Geld dabei haben und die Polizei rufen würden. Daraufhin verschwand der Täter fußläufig in Richtung des Parkplatzes der Finanzschule Nordkirchen. Die Polizei beschreibt ihn wie folgt:

Er ist circa 1,65 m groß, hat eine schwarze Kopfmaskierung und dunkle Kleidung getragen. Seine Statue ist schmal und schlank. Er hat nur drei Mal das Wort "Geld" genannt, ob er einen Dialekt hatte, ist daher nicht sicher.