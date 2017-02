16.02.17 - 08:46

Verkürztes Anmeldeverfahren für Profilschule in Ascheberg - Start schon am Samstag

Wenn zwei neue Klassen zusammenkommen, reicht das um die Profilschule in Ascheberg fortzuführen. Das Land hat der Bezirksregierung signalisiert das ausnahmsweise zuzulassen. Die Grenze liegt damit bei 46 Schülern. Fest stehen jetzt außerdem weitere Einzelheiten zum Anmeldeverfahren für die Profilschule. Los geht es schon am Samstag. Bezirksregierung, Schule und Gemeinde haben entschieden das Verfahren vorzuziehen. Auf diese Weise steht schon am Mittwochnachmittag fest, ob es mit der Profilschule weiter geht. Sollte das nicht klappen, haben die Eltern noch Zeit ihre Kinder an anderen Schulen anzumelden. Außerdem gibt es noch eine Besonderheit. Eltern, die beispielsweise schon eine Zusage für die Gesamtschule in Nordkirchen haben, ihre Kinder aber jetzt doch gerne in Ascheberg anmelden würden, können das ohne ein Risiko einzugehen. Sie reichen in Ascheberg eine Absichtserklärung ein. Wird nichts aus dem Neuanfang für die Profilschule, bleibt die erste Zusage gültig. Am Samstagvormittag veranstaltet die Profilschule in Ascheberg einen Tag der offenen Tür, im Anschluss startet am Mittag das Anmeldeverfahren. Mehr Infos finden Sie HIER