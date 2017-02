17.02.17 - 10:35

Borghorster Stiftskreuz ist nach Raub zurück

Vor über drei Jahren haben Diebe ein wertvolles Stiftskreuz aus einer Kirche in Borghorst im Nachbarkreis Steinfurt gestohlen. Die Polizei erwischte die Täter, ein Gericht verurteilte sie zu Haftstrafen, aber das Kreuz blieb verschwunden. Jetzt ist der wertvolle Kunstschatz wieder da. Das Bistum hat das Kreuz heute Vormittag unbeschädigt präsentiert. Auf die Frage, wo das Kreuz war, gab es nur eine vage Antwort. Es sei die ganze Zeit im norddeutschen Raum gewesen. Es habe entscheidende Hinweise aus dem Täterkreis gegeben und am vergangenen Dienstag sei das Kreuz dann in einer Kanzlei der Polizei in Bremen übergeben worden. Das Kreuz stammt aus dem 11. Jahrhundert und ist mit Edelsteinen besetzt. Es hat einen Millionenwert.