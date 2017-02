17.02.17 - 06:35

Gespräche über Bürgerbus-Pläne in Dülmen

In vielen Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld füllen Bürgerbusse schon die Lücken im öffentlichen Fahrplan. Diese Idee nimmt jetzt auch für Dülmen Fahrt auf. Bürgermeisterin Lisa Stremlau hat am Abend im Wirtschaftsausschuss ein Infotreffen angekündigt. Mitte Mai will die Stadt mit Dülmenern besprechen, was für einen Bürgerbusverein nötig ist und Ehrenamtliche für das Projekt gewinnen. Das Treffen ist am 11. Mai im Forum Bendix in Dülmen. Wo ein Bürgerbus künftig lang fahren könnte, ist noch Zukunftsmusik. Grundsätzlich soll er jedoch die Ortsteile mit der Innenstadt verbinden. Zu den Wunschhaltestellen zählen auf jeden Fall der Bahnhof, das Krankenhaus und das Ärztehaus.