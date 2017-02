17.02.17 - 06:44

Verbraucherzentrale warnt vor fieser Betrugsmasche am Telefon

Das Telefon klingelt und jemand fragt: "Hören Sie mich?" Die meisten von uns antworten dann ganz automatisch mit "Ja". Genau das nutzen gerade Telefon-Betrüger im Kreis Coesfeld aus. Bei der Verbraucherzentrale in Dülmen melden sich im Moment fast täglich Betroffene. Die Betrüger basteln die Gespräche hinterher zusammen und behaupten Sie hätten durch ihr "Ja" einen kostenpflichtigen Vertrag abgeschlossen, sagt Susanne Terwey von der Verbraucherzentrale. Die Menschen seien einfach zu freundlich - niemand würde bei so einer Frage einfach auflegen und damit rechnen, dass er bei so einer Frage in eine solche Falle tappt.

Aber keine Sorge: Zahlen müssen Sie nichts. Die Verträge, die Ihnen per Post ins Haus flattern, sind nicht gültig. Sie müssen sie einfach schriftlich widerrufen. Hier finden Sie ein Widerrufsformular.