18.02.17 - 07:28

Baumfäll-Arbeiten in Lüdinghausen

In Lüdinghausen drohen Baumwurzeln Gasleitungen zu beschädigen - heute laufen darum im Nottengartenweg die Notfällarbeiten. Arbeiter sind im Auftrag des Versorgers Thyssengas angerückt. Mit Motorsägen und Treckern gehen die Männer ans Werk. Insgesamt sieben Bäume müssen verschwinden. Ihre Wurzeln sind tief in den Boden gewachsen. Sie drohen die unterirdischen Gasleitungen zu umklammern und zusammenzudrücken. Dadurch könnten die Schutzhülle beschädigt werden. Sie bewahrt die Leitungen davor durchzurosten. Autofahrer müssen sich für die Dauer der Arbeiten heute auf Umwege einstellen. Herunterfallende Äste sollen niemanden treffen. Darum ist der Nottengartenweg zeitweise gesperrt. Bis heute Nachmittag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Stadt hat versprochen an anderer Stelle neue Bäume zu pflanzen.