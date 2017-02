18.02.17 - 07:27

Parteitage der SPD und der CDU mit Kandidaten aus dem Kreis

In diesem Jahre wählen wir im Kreis Coesfeld neue Abgeordnete für den Landtag und den Bundestag. Die CDU entscheidet heute bei einem Parteitag in Bad Sassendorf über die Listenplätze für die Bundestagswahl. Der CDU-Kandidat für den Kreis Coesfeld, Marc Henrichmann aus Havixbeck, verzichtet auf einen Platz. Er will den Wahlkreis direkt gewinnen. In Düsseldorf stimmt die NRW-SPD über die Listenplätze für die Landtagswahl ab. Der SPD-Kandidat für den Südkreis, Andre Stinka aus Dülmen, soll mit Platz 12 einen besseren Listenplatz bekommen. Der Kandidat für den Nordkreis, Hermann Josef Vogt aus Coesfeld, steht weit hinten auf der Liste und hat darüber keine Chancen in den Landtag einzuziehen.