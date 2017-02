18.02.17 - 07:29

Sekundarschule in Dülmen ist Streitthema

Braucht Dülmen eine Sekundarschule? Für die FDP als stärksten Gegner ist die Antwort ganz klar Nein. Sie will lieber am altbewährten Schulsystem festhalten. Die Sekundarschule, in der in Dülmen Haupt- und Hermann-Leeser-Realschule zusammenlaufen sollen, sei ein Auslaufmodell. Dülmens Bürgermeisterin Lisa Stremlau hat eine andere Erklärung dafür, warum neue Schulformen in anderen Orten zum Teil scheitern. Die Sekundarschulen würden nur nicht gut laufen, wenn in der Nähe eine Gesamtschule sei. Die Stadt plant für Ende März drei Elternabende. Danach sollen Eltern der zweiten und dritten Klassen entscheiden, ob sie sich eine Sekundarschule wünschen. Die FDP will mit einem Bürgerentscheid erreichen, dass alle Dülmener darüber abstimmen.