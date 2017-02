18.02.17 - 08:29

Tag der offenen Tür in der Ascheberger Profilschule

Normalerweise ist es an Samstagen ruhig in der Ascheberger Profilschule. Heute versammeln sich aber Eltern, Lehrer und Schüler in der Mensa. Bei einem Infovormittag beantworten sie Fragen zu der Schule und berichten über ihre Erfahrungen. Das ist gleichzeitig auch der Startschuss für das Anmeldeverfahren für das neue Schuljahr. Mindestens zwei Eingangsklasse müssen zustande kommen, die Grenze dafür liegt bei 46 Schülern. Bis zum frühen Mittwochnachmittag haben Eltern Zeit ihre Kinder anzumelden. Danach steht fest, ob es für die Profilschule weitergeht. Eigentlich war schon beschlossen, dass sie ausläuft und stattdessen ein zweiter Standort der Nordkirchener Gesamtschule entsteht. Das ist aber gescheitert. Zu wenige Eltern meldeten ihre Kinder für den Gesamtschulstandort in Ascheberg an. Deshalb gibt es jetzt eine zweite Chance für die Profilschule. Von dem Ergebnis des Anmeldeverfahrens hängt ab, ob die Gemeinde auch künftig eine eigene weiterführende Schule hat. Mehr Infos zum Anmeldeverfahren finden Sie HIER.