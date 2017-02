19.02.17 - 09:19

Heute erster Karnevalsumzug im Kreis in OttiBotti

Lange ausschlafen kommt heute für einige Ottmarsbocholter nicht infrage. Denn die Mitglieder der Karnevalsgesellschaft OttiBotti sind schon lange auf den Beinen. Sie bereiten alles für den ersten Karnevalsumzug bei um im Kreis vor. Die Veranstalter laufen jetzt die Strecke durch den Ort nochmal komplett ab. Sie stellen an einigen Punkten kleine Absperrgitter auf, hinter denen die Zuschauer nachher die Kamelle fangen sollen. Das ist sicherer - Kinder stolpern dadurch nicht ausversehen vor einen Wagen, wenn sie ein Bonbon aufheben wollen. Außerdem sperren sie gleich die fünf Einfahrtsstraßen des Ortes. Einerseits mit großen Fahrzeugen - die könnten sie bei einem Notfall wegfahren. Und andererseits mit großen Containern. Das sorgt in diesem Jahr für extra Sicherheit. Der Karnevalsumzug in OttiBotti startet heute um 14 Uhr 11. Start ist auf der Horst.