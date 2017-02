19.02.17 - 09:16

Rathäuser öffnen heute - Unterschriftenlisten gegen Turboabi liegen aus

In allen Städten und Gemeinden im Kreis öffnen heute die Rathäuser. Hier liegen nämlich die Unterschriftenlisten gegen das Turboabitur aus. Mit Ihrer Unterschrift sprechen Sie sich für einen Volksentscheid aus, durch den Schüler wieder mehr Zeit für das Abitur haben. Und zwar wie früher neun - anstatt acht Jahre. Gegner des Turboabiturs sagen: Kinder und Jugendliche leiden unter den langen Schultagen. Dadurch haben sie keine Zeit mehr zum Spielen und Erholen. Außerdem verlieren Vereine dadurch Mitglieder. Die Befürworter des Turboabiturs sagen dagegen: Schüler starten so früher ins Studium oder in die Ausbildung. Das sei wichtig, damit sie international mithalten können.

HIER sehen Sie eine Übersicht, wann die Rathäuser in Ihrer Stadt oder Gemeinde geöffnet haben.