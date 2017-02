19.02.17 - 09:17

Spaziergänger im Schlosspark Nordkirchen bedrängt

Es sollte ein gemütlicher Abendspaziergang durch den Schlosspark Nordkirchen werden - er endete für eine junge Frau und ihren Begleiter mit einem Schrecken. Die beiden gingen an einer Parkbank vorbei, auf der vier Jugendliche saßen. Diese tranken Alkohol und pöbelten die Spaziergänger an. Sie liefen ihnen im Park hinterher - einer von ihnen soll einen Elektroschocker in der Hand gehalten haben, ein anderer ein Klappmesser. Die Spaziergänger flüchteten unverletzt und riefen die Polizei. Sie sucht jetzt die Jugendlichen.

Die Beschreibung:

1. männlich, dunkelhäutig, schlanke Statur, ca. 180cm groß, zwischen 15-18 Jahre alt, bekleidet mit einer dunklen Jacke.



2. weiblich, dunkle Haare, stabile Erscheinung, ca. 160-165cm groß, zwischen 15-18 Jahre alt, helle Jacke.



3. männlich, ca. 170 cm groß, zwischen 15-18 Jahre alt, blonde Haare, pummelige Erscheinung, schwarze Bomberjacke, bewaffnet mit einem Elektroschocker.



4. männlich, ca. 175-180cm groß, zwischen 15-18 Jahre alt, schmächtige Erscheinung, bekleidet mit einer dunklen Jacke und bewaffnet mit einem schwarzen Klappmesser.