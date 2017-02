19.02.17 - 09:15

Sportergebnisse

Fußball Drittligist Preußen Münster kämpft und gewinnt. Im Heimspiel gegen Sonnenhof-Großaspach stand es am Ende 3 zu 0 für Münster. Durch den Sieg klettern die Preußen in der Tabelle in Richtung Mittelfeld.



Die Handballfrauen der DJK Coesfeld verlieren in Hahlen in Ostwestfalen mit 28 zu 34. Die Coesfelderinnen bleiben auf dem letzten Platz der Oberliga.



Die Volleyball-Männern der SG Coesfeld freuen sich dagegen über eine Überraschung. Sie besiegen den Oberliga-Spitzenreiter Bielefeld mit 3 zu 1. Die Coesfelder gehören zur Verfolgergruppe.



Badmintonspieler Josche Zurwonne von Union Lüdinghausen hat mit der Deustchen Mixed-Nationalmannschaft das Finale bei der Europameistertitel verpasst. Deutschland verliert das Halbfinale gegen Dänemark mit 1 zu 3.