20.02.17 - 16:59

Gerüchteküche hat ausgekocht - Auf Holtwicker Lidl folgt Norma

Gerüchte haben schon am Wochenende in Holtwick die Runde gemacht - jetzt hat die Gemeinde es offiziell bestätigt. Die Nachfolge für den Lidl-Markt an der Hauptstraße ist geklärt. Er schließt zum Monatsende. Die neuen Verträge sind unterschrieben, sagt Bürgermeister Christoph Gottheil. Auf Discounter folgt Discounter - die Kette Norma will in Holtwick ihre erste Filiale im Kreis Coesfeld eröffnen. Sie stammt aus Süddeutschland - hat inzwischen rund 1.400 Filialen vornehmlich im Süden und Osten Deutschlands. Allerdings werden Sie in Holtwick längere Zeit vor verschlossenen Türen stehen. Der nahtlose Übergang von Lidl zu Norma wird nicht klappen. Der Nachfolger plant das Gebäude zu erweitern. Die näheren Pläne wollen der neue Betreiber und die Gemeinde am Donnerstag vorstellen.