20.02.17 - 16:28

Karnevalsprogramm in Dülmen - andere Stelle, gleicher Ablauf

Einen Festumzug gibt es in diesem Jahr nicht in Dülmener Karneval - auf einer Neuerung müssen sich Dülmener Karnevalisten trotzdem einstellen. Das große Partyzelt, das steht in diesem Jahr an ungewohnter Stelle. Etwas außerhalb der Innenstadt, direkt neben der Polizei am Ferno-Center. Heute haben Wirte, TV Dülmen und Dülmen Marketing das Programm vorgestellt. Der Umzug vom Overbergplatz zum Ferno-Center ist Aufregung genug. Daher soll sich zumindest bei den Abläufen nichts ändern. Auf dem Overbergplatz laufen die Bauarbeiten für die geplante neue Einkaufsstraße. Donnerstag - an Altweiber gehts mit schlipsjagenden Karnevalistinnen los. Samstag gibts eine Ü30-Party - und am Montag die Rosenmontagsfete. Für Familien wirds am Sonntag interessant - dann gibts einen Kostümwettbewerb vom TV Dülmen. Gespannt sind vor allem die Dülmener Kneipen: einige Betreiber befürchten, der Karneval etwas außerhalb könnte weh tun, andere glauben fest daran, dass die Karnevalisten trotzdem noch den Weg in die Innenstadt finden.