20.02.17 - 13:04

Mehr Unfälle auf den Autobahnen bei uns

Viele von uns sind täglich auf den Autobahnen durch den Kreis Coesfeld und das Münsterland unterwegs. Dabei bremsen uns Unfälle immer wieder aus. Im vergangenen Jahr hat es hier rund 4500 Unfälle gegeben. Das sind rund 500 Unfälle mehr als im Vorjahr. Heute hat die Autobahnpolizei Bilanz gezogen. An etwa jedem dritten Unfall war demnach ein LKW beteiligt. Positiv haben sich die Unfälle an Stauenden entwickelt. Davon gab es 2016 etwas weniger als im Jahr davor. Trotzdem gibt es davon noch deutlich zu viele, sagt die Autobahnpolizei. Gründe dafür sind, dass Autofahrer sich oft durch ihr Smartphone ablenken lassen und auch den Sicherheitsabstand nicht einhalten. Außerdem fahren sie oft zu schnell. Das gilt besonders im Bereich von Baustellen. Im vergangenen Jahr hat es mehr als doppelt so viele Unfälle in Baustellen gegeben als im Jahr zuvor.