20.02.17 - 09:35

B 474 nach Unfall zwischen Coesfeld und Holtwick wieder frei

Die B 474 ist zwischen Coesfeld und Holtwick wieder frei. In Höhe der großen Kapelle hatte es im späten Berufsverkehr einen Unfall gegeben. Ein Autofahrer war in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit einem zweiten Auto zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden verletzt. Die Feuerwehr streute ausgelaufenes Öl ab. Die B 474 war zwischen den Abzweigen Waldstraße (in Höhe Brink) und Höven gut 1 1/2 Stunden gesperrt.