20.02.17 - 14:31

Polizei nimmt Nordkirchener Schlosspark verstärkt in den Blick

Einbrecher haben am Wochenende Am Schloßpark versucht ins Vereinsheim des FC Nordkirchen einzubrechen. Weit gekommen sind sie nicht. Die massive Tür hat standgehalten. Allerdings ärgert sich der Verein über einen Schaden von rund 1.500 Euro. Es ist der dritte Polizeieinsatz innerhalb einer Woche am Nordkirchener Schlosspark. Zuletzt war ein junges Pärchen von Jugendlichen vermutlich mit einem Elektroschocker und einem Klappmesser verfolgt worden. Am Valentinstag hatte ein maskierter Räuber im Park versucht ein Ehepaar zu überfallen. Auf Radio Kiepenkerl Nachfrage sagt die Polizei: ihr sind die vielen Einsätze in den vergangenen Tagen ebenfalls aufgefallen. Sie will den Schlosspark jetzt verstärkt kontrollieren und im Blick behalten.