20.02.17 - 06:53

Polizei und Rettungskräfte zufrieden mit feiernden Narren

In diesem Jahr haben etwas weniger Narren beim Karnevalsumzug in Ottmarsbocholt gefeiert. Rund 8 000 Menschen kamen zu dem ersten Umzug im Kreis Coesfeld. Das trübe und teilweíse regnerische Wetter hatte einige Narren zuhause bleiben lassen. Trotzdem ging es hoch her auf den Straßen und in den Kneipen. Das Deutsche Rote Kreuz und das technische Hilfswerk waren mit insgesamt 50 ehrenamtlichen Helfern im Einsatz. Die DRK-Helfer versorgten Betrunkene, Menschen mit kleineren Schnittwunden oder Kreislaufproblemen. Die Helfer des technischen Hilfswerks sorgten dafür, dass das DRK dabei genügend Licht hatte. 8 Patienten kamen in Krankenhäuser. Für eine Veranstaltung mit so vielen Besuchern sei das völllig im Rahmen, sagen die Rettungskräfte. Auch die Polizei ist zufrieden. Die Narren hätten überwiegend friedlich gefeiert. Die Polizei musste einmal wegen einer geklauten Geldbörse ausrücken. Außerdem erteilte sie einem Betrunkenen einen Platzverweis und es gab eine Anzeige nach einer Rangelei.