20.02.17 - 06:54

Tolle Stimmung trotz miesen Wetters bei Karneval in Ottmarsbocholt

Rund 8.000 Narren haben in Ottmarsbocholt beim ersten Karnevalsumzug im Kreis Coesfeld gefeiert. Wegen des grauen und teilweise regnerischen Wetters kamen etwas weniger Besucher als im Vorjahr. Die Stimmung kochte trotzdem.

Melanie Wörmann und ihre Truppe zum Beispiel ließen sich von den trüben Wetter nicht bremsen. Als Krümelmonster verkleidet zogen sie mit den anderen Narren feiernd durch das Dorf. Die Kamelle flogen massenweise und Christine aus Ottibotti war vor allem vom Prinzenwagen begeistert: ein blauer Vogel mit einer goldenen Krone. Nach dem Umzug feierten die Narren in den Kneipen und im Festzelt in Ottmarsbocholt bis in die Nacht weiter.