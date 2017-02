21.02.17 - 07:35

Anwohner in Dülmen wollen Bäume retten und sammeln Unterschriften

In Dülmen wollen Anwohner die Baumallee zwischen Halterner Straße und Gausepatt retten. Die Stadt will die Bäume hier für die geplante Südumgehung fällen lassen. Die Bäume hätten laut eines Gutachtens nur noch eine geringe Lebenserwartung. Ein früheres Gutachten kam allerdings noch zu dem Ergebnis, dass die Bäume gesund sind. Deshalb sammeln Kurt Löbbert und seine Mitstreiter heute auf dem Wochenmarkt in Dülmen Unterschriften gegen die Fäll-Pläne. Es könne nicht wahr sein, dass die Bäume innerhalb weniger Jahre so beschädigt sind - das sei bedauerlich. Die Stadt sagt: Entschieden sei noch nichts. Heute Nachmittag beschäftigt sich der Bauausschuss mit den Plänen. Die Anwohner wollen in die Sitzung gehen und die Diskussion verfolgen.