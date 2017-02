21.02.17 - 16:34

Dülmener Lohwall am Freitag wegen Bauarbeiten zum Teil gesperrt

In Dülmen müssen sie einen Tag lang mit Umwegen planen. Die Straße Lohwall ist am Freitag in Höhe des ehemaligen Overbergplatzes gesperrt. Das hat die Stadt heute angekündigt. Der Grund für die Sperrung seien Betonarbeiten für die geplante Einkaufsstraße Stadtquatier. Autofahrer müssen ohnehin schon seit einigen Wochen durch neue Einbahnstraßen wegen der Baustelle fahren. Aus Richtung Coesfelder Straße kommen Sie wegen der Sperrung nahe der Innenstadt nicht mehr in Richtung Borkener Straße.