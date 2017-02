21.02.17 - 06:52

Heute entscheidet Rat in Lüdinghausen endgültig über Kinokonzept

Lüdinghauser wünschen sich schon so lange ein Kino in ihrer Stadt. Heute will der Rat nach jahrelangem Hin und Her endlich entscheiden, was aus dem geplanten Kino an der Konrad-Adenauer-Straße wird. Beide Investoren haben ihre Konzepte nocheinmal überarbeitet. In beiden Varianten kommt jetzt ein Kindergarten vor. Dazu kommt in dem einen Konzept ein Supermarkt, die Kinofassaden wurden noch etwas überarbeitet und es soll etwas grüner werden.

In dem anderen Konzept war bisher kein Kindergarten vorgesehen. Das hat sich jetzt geändert. Dafür soll es nur noch acht statt knapp 30 Wohnungen geben.

Der Rat schaut sich heute beide überarbeiteten Konzepte an und entscheidet dann im nicht-öffentlichen Teil. Denn unmittelbar mit der Kino-Entscheidung geht es auch um die Grundstücksvergabe - und diese Entscheidungen fallen immer im nicht-öffentlichen Teil, erklärt die Stadt. Das bedeutet allerdings, dass nicht sicher ist, wie schnell die Stadt die Entscheidung öffentlich macht. Denn als erstes sollen die Investoren erfahren, wie der Rat entschieden hat. Radio Kiepenkerl ist heute Abend dabei und berichtet aktuell.