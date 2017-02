21.02.17 - 06:36

Immer mehr Eltern mit Kindern nutzen Bürgerbus in Ascheberg

Der Start vor über 10 Jahren war noch holprig - mittlerweile ist der Ascheberger Bürgerbus aber voll in der Spur. Am Abend hat der Vorstand Bilanz gezogen. Im vergangenen Jahr stiegen fast 13.000 Fahrgäste ein. Das ist ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr und ein neuer Fahrgastrekord. Unter anderem beobachtet der Bürgerbusverein, dass mehr Eltern mit Kindern den Bürgerbus nutzen. Dafür gibt es Kindersitze im Bus und Kleinkinder fahren kostenfrei mit. Der Bürgerbus verbindet die Ortsteile Ascheberg, Herbern und Davensberg.