21.02.17 - 06:46

Kanalarbeiten in Coesfeld: Dülmener Straße wird Einbahnstraße

Frühaufsteher können heute Morgen in Coesfeld noch über die Dülmener Straße in die Innenstadt fahren. Ab etwa 7.30 Uhr richten Arbeiter allerdings zwischen der Karlstraße und dem Holzhandel Hamelmann eine neue Baustelle ein. In dem Bereich ist die Dülmener Straße dann eine Einbahnstraße. Sie kommen stadteinwärts nicht mehr durch und fahren eine Umleitung über die Hansestraße. Das Abwasserwerk arbeitet in dem Bereich an der Kanalisation. Das dauert voraussichtlich zweieinhalb Monate.