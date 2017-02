21.02.17 - 14:52

Kinder im Kreis Coesfeld häufig in Verkehrsunfälle verwickelt

Immer öfter sind Kinder im Kreis Coesfeld in Verkehrsunfälle verwickelt. Das zeigen aktuelle Unfallzahlen, die die Kreispolizei heute vorgestellt hat. 100 Kinder sind im vergangenen Jahr im Kreis bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Dabei seien Kinder meist unschuldig an dem Unfall. Sie fahren entweder im Auto mit - oder schlimmer - werden auf dem Fahrrad oder zu Fuß übersehen. Die Polizei mahnt darum vor allem Eltern auf die Kleidung ihrer Kinder zu achten. "Machen sie ihr Kind hell!", sagt Ralf Düesmann von der Vekehrserziehung. Gleichzeitig laufen in den kommenden Wochen kreisweit die Radfahrtrainings der dritten Klassen. Hierbei lernen Eltern und Kinder das sichere Radfahren auf der Straße. Auch hierbei gibt es immer wieder Hinweise auf leuchtende Warnwesten und reflektierende Kleidung.