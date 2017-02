21.02.17 - 10:30

Neue Regeln für Blutspender

Blutspender müssen sich künftig mit Personalausweis, Reisepass oder Führerschein ausweisen. Der bisher übliche Blutspendeausweis reicht künftig nicht mehr aus. Die neue Regel greift voraussichtlich ab April. Der Blutspendedienst für den Kreis Coesfeld bittet Spender aber schon jetzt einen entsprechenden Ausweis bei den Terminen vorzuzeigen. Je früher sich Spender an die neue Regel gewöhnen, desto besser. Die Blutspendedienste sollen durch die neue Regel zweifelsfrei nachvollziehen können, von wem das Blut kommt. Der Blutspendedienst für den Kreis Coesfeld setzt darauf, dass fast jeder den Personalausweis oder Führerschein im Portemonnaie dabei hat. In diesen Tagen sind Blutspenden besonders wichtig, um ein Polster für den Höhepunkt des Straßenkarnevals zu schaffen. Zwischen Altweiber und Aschermittwoch fährt der Blutspendedienst die Termine zurück, weil erfahrungsgemäß kaum Spender kommen. Die nächsten Blutspendetermine in ihrer Nähe lesen Sie HIER nach.