21.02.17 - 15:34

Neues Gesicht in Nottuln auf Streife

In Nottuln geht ab sofort ein neues Gesicht in Uniform auf die Straße. Die Kreispolizei hat heute den neuen Dorfsheriff für die Gemeinde vorgestellt. Jürgen Reers ist ab sofort hier im Einsatz. Er kontrolliert morgens die Schulwege, begleitet Schützenfeste und Martinsumzüge, ist Ansprechpartner für Vereine und sucht Verkehrssünder anhand der Kennzeichen. Bislang war er auf der Wache in Dülmen im Einsatz. Jürgen Reers folgt auf Bernhard Bolte. Dieser ist seit Jahresbeginn im Ruhestand.