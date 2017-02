21.02.17 - 06:49

Schwerpunktkontrollen sollen Unfallzahlen wieder eindämmen

Sie beeilen sich heute Morgen, um pünktlich zur Arbeit zu kommen oder das Bett ruft nach der Nachtschicht. Gerade auf den Autobahnen durch den Kreis Coesfeld drängeln Autofahrer häufig und fahren zu dicht auf. Die Polizei hat aktuell Bilanz gezogen. Demnach gab es im vergangenen Jahr auf unseren Autobahnen 500 Unfälle mehr als im Vorjahr. Oft war ein zu geringer Sicherheitsabstand Schuld. Außerdem ist die Zahl der Unfälle in Baustellen sprunghaft angestiegen. Gegen Drängler geht die Polizei seit Freitag mit einer Banner-Aktion an Brücken über Autobahnen vor. In drei Wochen zieht die Polizei Bilanz.

Außerdem plant sie weiter Schwerpunkt-Kontrollaktionen. Dabei kontrolliert die Polizei drei Wochen lang intensiv, ob Autofahrer rasen, drängeln oder am Steuer telefonieren. Denn immer häufiger sind Autofahrer durch ihr Smartphone abgelenkt.