21.02.17 - 18:29

Urteil für Bausparkassen zwingt einige Sparer zum schnellen Handeln

Bausparer im Kreis Coesfeld könnten in den kommenden Tagen schon die Kündigung in der Post liegen haben. Davon geht die heimische Verbraucherzentrale für den Kreis Coesfeld aus. Heute hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Bausparkassen Altverträge auflösen können. Und zwar immer dann, wenn Bausparer schon länger als zehn Jahre ihr Guthaben nicht abgerufen und gebaut haben. Die Verbraucherzentrale rät, sich die Vertragsunterlagen nochmal genau anzusehen. Vor allem die Angaben zur Bonuszahlung. In manchen Verträgen muss die Bausparkasse Boni nur zahlen, wenn Sie als Kunde kündigen. Kommt Ihnen die Bausparkasse jetzt zuvor, entgeht ihnen Ihr Bonus. Bausparer hatten alte Verträge weiter laufen lassen, um die besseren Zinsen zu nutzen.