22.02.17 - 15:39

Ascheberger Profilschule ist gerettet

Lange haben Eltern in und um Ascheberg um die Zukunft ihrer Kinder gebangt. Jetzt ist Anmeldeverfahren für die Profilschule in Ascheberg gelaufen - das Ergebnis: die Profilschule in Ascheberg darf weitermachen. Das hat die Bezirksregierung heute bestätigt. Sie zählt 46 Anmeldungen für das neue Schuljahr. Das ist genau die benötigte Mindestanzahl. Damit startet die Profilschule im kommenden Schuljahr ausnahmsweise mit nur zwei Klassen ins fünfte Schuljahr. Die Zukunft der Profilschule stand lange auf der Kippe, nachdem die Bezirksregierung eine geplante Zusammenarbeit mit der Nordkirchener Gesamtschule verweigert hatte.