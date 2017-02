22.02.17 - 13:40

+++Update+++ B525 kurz vor Nottuln wieder frei - Unfall am Abzweig nach Billerbeck

14:17 Ein schwerer Unfall zwischen Darup und Nottuln hat heute Mittag zeitweise für Chaos gesorgt. Seit wenigen Minuten können Sie auf der B525 wieder vorsichtig auf einer Seite an der Unfallstelle vorbeifahren. In Höhe des Abzweigs nach Billerbeck waren zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Frauen wurden dabei schwer verletzt. Die Polizei hatte die Bundesstraße für die Rettungsarbeiten gesperrt. Unter anderem leitete sie in Nottuln den Verkehr bereits an der Edekakreuzung ab. Das sorgte für einen Rückstau auf der Hauptstraße. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Darup und Nottuln im Großeinsatz. Unter anderem mussten sie das Dach eines Autos abschneiden, um der Fahrerin helfen zu können. An der Unfallstelle selbst kümmern sich Helfer noch um eine Ölspur - ansonsten sind die Unfallautos abtransporiert. Sie haben hier gleich wieder freie Fahrt.

13:32 Unterwegs zwischen Darup und Nottuln müssen Sie gerade Umwege fahren. Die Bundesstraße 525 ist kurz vor Nottuln gesperrt. Am Abzweig nach Billerbeck hat es einen schweren Unfall mit zwei Autos gegeben. Die Feuerwehr ist gerade im Großeinsatz. Sie schneidet bei einem Auto das Dach ab, damit sich Rettungshelfer besser um den Fahrer kümmern zu können. Nach ersten Informationen sind zwei Menschen verletzt. Die Polizei hat die Straße gesperrt. Sie kommen aus Richtung Nottuln zur Zeit nicht nach Darup oder Coesfeld. Aus Richtung Billerbeck müssen sie über Gut Holtmann nach Nottuln fahren. Radio Kiepenkerl hält Sie auf dem Laufenden und aktualisiert die Meldung fortlaufend.