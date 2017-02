22.02.17 - 01:17

Es wird eng für ein Kino in Lüdinghausen - Borgmann: "Keine Sternstunde der Lüdinghauser Politik"

Mit dieser Entscheidung hätte in Lüdinghausen wahrscheinlich niemand gerechnet: das Kinoprojekt steht auf der Kippe! Fast sechs Stunden nach Sitzungbeginn und nach vier zum Teil gescheiterten Abstimmungen sind die Ratsmitglieder zerstritten auseinander gegangen. Beide Investoren-Projekte passen ihnen nicht mehr. Die eine Hälfte stört am Entwurf des Investors Lorenz, dass noch kein Vertrag mit Mietern, also Kino-Betreiber, Gastronomie und Fitnesstudio in trockenen Tüchern ist. Im Entwurf des Investors Apollon stört die andere Hälfte der Politiker der Standort der Kita - obwohl der Investor Lorenz nach der vorherigen Ratssitzung eine Kita extra nachgeplant hatte. Bürgermeister Richard Borgmann ist enttäuscht und spricht davon, dass dieser Abend keine Sternstunde der Lüdinghauser Politik war.

Lüdinghausen bleibt jetzt zu hoffen, dass beide Investoren sich auf den Entschluss des Rates einlassen. Die Stadt soll mit beiden Investoren über die aufgeführten Probleme sprechen. Ob die Investoren da nocheinmal mitziehen, ist für Bürgermeister Richard Borgmann allerdings fraglich. Sie hatten schon am Abend mit einer Entscheidung gerechnet. Die endgültige Entscheidung über ein Kino für Lüdinghausen fällt jetzt Anfang April.