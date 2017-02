22.02.17 - 06:32

Hermann Leeser-Schüler in Dülmen können wieder die Uhr lesen

Schüler der Hermann-Leeser Schule in Dülmen haben jetzt zumindest eine Ausrede weniger für's zu spät kommen. Lange waren zwei der drei Uhren am Turm der Schule kaputt. Jetzt ist zumindest eine repariert. Die zweite Uhr will sich die Firma so schnell wie möglich vornehmen. Zur Zeit wartet sie noch auf ein fehlendes Ersatzteil. Die Stadt plant außerdem, die Uhren mit moderner LED Technik zu beleuchten. Dazu muss sie allerdings noch Angebote von Firmen einholen.