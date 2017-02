22.02.17 - 06:33

Heute endet Anmeldefrist für Profilschule Ascheberg

Die Zukunft der Profilschule in Ascheberg entscheidet sich definitiv heute. Am frühen Nachmittag endet das Anmeldeverfahren für das neue Schuljahr. Genügend Schüler für mindestens zwei neue Klassen müssen zusammen kommen, damit es weiter geht. Vater Alexander Neumann ist überzeugt von dem Konzept. Seiner Meinung nach hat die Profil-Schule langfristig eine Chance. Die neue Schulleitung, die Gemeindeverwaltung und die Schulpflegschaft hätten bereits darüber gesprochen, wie sich die positiven Aspekte der Profilschule nach vorne bringen ließe. Erfreulich sei auch, dass es in den kommenden Jahren mehr Kinder geben werde, das zeige die demographische Entwicklung.

In den vergangenen Jahren schwächelten die Anmeldezahlen der Profilschule. An ihrer Stelle sollte deshalb ein zweiter Standort der Gesamtschule Nordkirchen entstehen. Aber auch das scheiterte an den Anmeldezahlen. Von 9 bis 14 Uhr können Eltern ihre Kinder heute noch für die Profilschule anmelden.