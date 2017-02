22.02.17 - 16:36

Investoren scheinen noch an einem Lüdinghauser Kino interessiert zu sein

Die Zukunft eines Kinos in Lüdinghausen steht seit heute wieder in den Sternen. Ein kleiner Lichtblick könnte immerhin zu sein, dass die Investoren bei der Stange zu bleiben scheinen. Auf Radio Kiepenkerl Nachfrage sagte heute der Investor Lorenz/Assmann: er sei zwar verwundert, was sich in der vergangenen Ratssitzung abgespielt habe. Er warte aber darauf die Änderungswünsche des Rates mitgeteilt zu bekommen. Der zweite Investor Apollon wollte sich hingegen noch nicht öffentlich zum Kino äußern. Er muss erstmal sacken lassen, dass der Rat sich nicht zwischen den beiden Entwürfen entschieden hat. Stattdessen soll die Stadt jetzt nochmal Änderungswünsche mit den Investoren besprechen. Im April könnte es eine erneute Abstimmung geben.