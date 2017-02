22.02.17 - 06:32

Noch alles offen in Sachen Baumallee für Dülmener Südumgehung

Die Pläne für eine Südumgehung in Dülmen könnten sich noch einmal ändern. Eine alte Baumallee zwischen der Halterner Straße und dem Gausepatt könnte dadurch verschwinden. Anwohner wehren sich dagegen, die Bäume zu fällen. Die erste Wut ist jetzt aber verraucht. Am Abend im Bauschuss haben Stadt und Politik deutlich gemacht, dass das Verfahren noch ganz am Anfang steht. Dülmener sollen auf einer Bürgerversammlung Kritik und Wünsche äußern können. Den Termin legt die Stadt noch fest. Auf der Bürgerversammlung will die Stadt auch ein aktuelles Gutachten ausführlich erklären. Darin steht, dass die Bäume zum Teil keine lange Lebenserwartung mehr haben und dass die Bauarbeiten für die Südumgehung diese noch weiter verkürzen würden.