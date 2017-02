22.02.17 - 06:31

Reifen im Wert von 20.000 Euro in Olfen gestohlen

Einer Firma in Olfen haben die Wach-Hunde nichts genützt. Einbrecher sperrten die Tiere heute Nacht einfach ein. Danach bedienten sie sich an Reifen, die auf dem Firmengelände an der Robert-Bosch-Straße lagerten. Als die Täter zwei Container aufbrechen wollten, löste der Alarm aus. Die Einbrecher flüchteten mit Reifen im Wert von rund 20.000 Euro.