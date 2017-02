22.02.17 - 15:22

Reizgas in Dülmener Flüchtlingsunterkunft

In Dülmen haben viele von Ihnen gerade einen Großeinsatz von Polizei, Rettungskräften und Feuerwehr miterlebt. In einer Flüchtlingsunterkunft an der Bahnhofstraße ist Reizgas versprüht worden. Dabei sind zwei Menschen schwer, zehn weitere leicht verletzt worden, sagt die Feuerwehr. Etliche Krankenwagen und Rettungswagen waren im Einsatz. Sie haben die Verletzten versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Er hat einen zusätzlichen Notarzt vorbeigebracht. Die Feuerwehr lüftet jetzt die Räume der Unterkunft durch, um das Reizgas zu vertreiben. Nach ersten Informationen soll es einen Streit zwischen zwei Bewohnern gegeben. Einer habe dann zum Reizgas gegriffen, um sich zu wehren. Einen fremdenfeindlichen Hintergrund schließt die Polizei aus.