23.02.17 - 07:53

Ampel in Dülmen funktioniert wieder

In Dülmen ist die Ampel an der Kreuzung Lüdinghauser Straße/Eisenbahnstraße repariert. Die Technik funktioniert wieder. Am Morgen war die Ampel an der stark befahrenen Kreuzung ausgefallen. Die Polizei regelte den Verkehr.