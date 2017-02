23.02.17 - 15:36

Arbeitstreffen zu Umbau des Havixbecker Sandsteinmuseums

Das Sandsteinmuseum in Havixbeck soll ein Anziehungspunkt für Besucher bleiben. Die Gemeinde will es deshalb um einen Neubau erweitern und die vorhandenen Räume teilweise anders nutzen. Jetzt hat sie das weitere Vorgehen besprochen. Mitte März ist ein Arbeitstreffen geplant. Darin geht es um die Feinheiten des neuen Raumkonzeptes. In dem Neubau sollen der Kassenbereich, eine Werkstatt und ein Museumsladen unterkommen. Außerdem soll das Cafe dahin umziehen. Der jetzige Cafe-Standort wird dafür zum Seminarraum und in der Scheune sollen künftig die Wechselausstellungen und andere Kulturveranstaltungen sein. Bei dem Arbeitstreffen Mitte März geht es unter anderem darum, wie die Räume ausgestattet sein müssen. Welches Licht passt und ist eine Bühne nötig? Über das Entwicklungsprogramm Regionale hofft die Gemeinde auf Fördergeld.