23.02.17 - 16:34

Gemeinde plant neue Kitas für Senden und Ottmarsbocholt

Kreisweit arbeiten Städte und Gemeinden daran, zusätzlich Kitaplätze aus dem Boden zu stampfen. Die Gemeinde Senden will jetzt gleich an zwei Stellen die Kitasituation verbessern. Sie plant in Ottmarsbocholt eine komplett neue Kita im Bereich Sudendorp. Vier Gruppen sollen hier Platz finden. Das soll besonders den Mangel an Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige verringern. Außerdem soll auch in Senden eine neue Kita entstehen. Und zwar im Neubaugebiet Mönkingheide. Auch hier sollen Sie künftig ihre Kinder für vier neue Gruppen anmelden können. In beiden Fällen würde das Deutsche Rote Kreuz die Kitas übernehmen. Der Sozialausschuss spricht heute in einer Woche über die Kita-Pläne.