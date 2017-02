23.02.17 - 06:30

Neuer Verein will neuen Caterer im Coesfelder Schulzentrum

Viele Schüler im Kreis Coesfeld sind bis zum Nachmittag in der Schule. Das heißt sie essen in der Schule Mittag. Im Coesfelder Schulzentrum will ein neuer Verein jetzt dafür sorgen, dass das Mensa-Essen besser schmeckt. Der Verein sucht einen neuen Essens-Lieferanten.

Zum neuen Schuljahr soll ein neuer Caterer starten. Ansporn bei der Suche sind die Ergebnisse einer Umfrage. Darin hatten Dreiviertel der Schüler gesagt, gerne in der Mensa essen zu wollen, wenn das Essen schmeckt und nicht zu teuer ist. Was schmeckt haben die Schüler auch gesagt: Burger, Pizza, Nudeln und Nachtisch. Fisch und Gemüse sind nicht so beliebt. Mal gucken, wie der Mensa-Verein und der neue Caterer den Mix hinbekommen aus gesund, lecker und günstig.