23.02.17 - 18:14

Noch kein Bus - aber erstes Fahrertreffen für Sendener Bürgerbusidee

In Senden wird das Ziel eines eigenen Bürgerbusses immer konkreter. Zwar hat der Bürgerbusverein noch keinen Bus. Aber die, die ihn fahren sollen, haben sich jetzt zu einem ersten Treffen zusammengesetzt. Rund 30 Fahrer haben an einer ersten Schulung teilgenommen. Unter anderem hat der Bürgerbusverein erklärt, was überhaupt auf die ehrenamtlichen Helfer zu kommt. Sie müssen den Personenbeförderungsschein machen und sich dafür auch zum Beispiel ärztlich untersuchen lassen. Dazu haben sie schon einmal theoretisch die geplanten Routen abgefahren. Sie verbinden künftig die Gemeinde Senden mit den Ortsteilen - und sollen die Lücke im Liniennetz der umliegenden Bürgerbusse schließen.