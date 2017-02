23.02.17 - 06:36

Organisatoren sichern Karnevalsfestzelte wegen des Sturms zusätzlich - bisher keine Absagen

Der Rathaus-Sturm hat an Altweiber Tradition - bei dem Wetter könnten Narren im Kreis Coesfeld heute allerdings darauf verzichten. Sturmböen sind für heute angekündigt. In Billerbeck entscheiden die Organisatoren des großen Altweiberumzugs gegen 9 Uhr, ob der Umzug wie geplant startet. Bislang sind sie zuversichtlich, denn der Wind soll erst ab dem Nachmittag so richtig aufdrehen. Die Betreiber der Festzelte zum Beispiel in Dülmen, Olfen und Seppenrade haben teilweise zusätzliche Gewichte aufgebaut und Stahlseile gespannt. Absagen gibt es bisher keine.