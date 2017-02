23.02.17 - 10:06

Umzug in Billerbeck startet wie geplant

Die Narren in Billerbeck lassen sich durch das stürmische und regnerische Wetter Altweiber nicht vermiesen. Der Umzug startet wie geplant um 10:30 Uhr. Das haben Stadt und Orga-Team gerade entschieden. Spanngurte sichern abstehende Teile an den Wagen. Ansonsten geht der Umzug heute etwas früher zu Ende als üblich. Es gibt weniger Pausen - gegen 12 Uhr soll der Umzug durch sein. Fröhlich soll es heute an Altweiber auch in mehreren Festzelten im Kreis zu gehen. Die Betreiber haben sich auf die angesagten Sturmböen eingestellt und ihre Zelte unter anderem mit zusätzlichen Gewichten oder Stahlseilen gesichert.