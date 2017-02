23.02.17 - 18:30

Unfälle und Sturm im Kreis Coesfeld

Im Kreis Coesfeld laufen heute Abend mehrere Einsätze von Polizei und Feuerwehr. Unter anderem sind die Helfer zu einem Unfall auf der Landstraße zwischen Bösensell und Tilbeck ausgerückt. Hier war ein Auto einem anderen aufgefahren, als es gerade abbiegen wollte. Verletzte soll es keine geben - aber die Polizei hat die Straße für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Gleichzeitig läuft ein Einsatz auf der Landstraße zwischen Dülmen und Buldern. Kurz hinter den Autobahnauffahrten sind nach ersten Informationen zwei Autos frontal ineinander gefahren. Drei Menschen wurden dabei verletzt, sagt die Polizei. Sie müssen auch hier mit damit rechnen, zeitweise Umwege fahren zu müssen.

Inzwischen macht sich auch der Sturm bemerkbar und beschert den Rettungshelfern zusätzliche Einsätze. Radio Kiepenkerl-Hörer Christoph hat sich zum Beispiel per WhatsApp bei uns gemeldet. Der Sturm habe in Dülmen einen Baum auf die Nordlandwehr geweht. Aus dem ganzen Kreis Coesfeld melden außerdem sich Menschen bei der Polizei, weil Mülltonnen auf die Straße geweht wurden. Diese sind nach den heutigen Leerungen leicht genug, um vom Sturm meterweit geweht zu werden - Fahren Sie bitte besonders vorsichtig.



Die Karnevalisten im Kreis Coesfeld halten ebenfalls ihre Kostüme fest. Unter anderem in Lüdinghausen, Seppenrade und Olfen starten gleich die Altweiberfeiern. Die Organisatoren haben mit Zusatzgewichten und teils auch mit Extra-Stahlseilen die Zelte nochmal sturmsicher gemacht. Absagen von Altweiberfeiern gibt es bislang keine. Das Deutsche Rote Kreuz ist mit 50 zusätzlichen Helfern im Einsatz.