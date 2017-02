23.02.17 - 06:28

Zukunft der Profilschule in Ascheberg gesichert

Zum ersten Mal seit Tagen starten Schüler, Eltern und Lehrer der Profilschule in Ascheberg gelöst in den Tag. Genügend Eltern haben ihre Kinder für das kommende Schuljahr angemeldet. Für die Profilschule geht es weiter. Das macht der stellvertretenden Schulpflegschaftsvorsitzenden, Birgit Eckholt, Mut für die Zukunft. Sie habe das Gefühl, dass Politik, Eltern und Schulvertreter zum ersten Mal an einem Strang gezogen haben - und das habe einen Ruck durch die Gemeinde gegeben.

Einen neuen Anlauf für eine Zusammenarbeit mit der Gesamtschule in Nordkirchen soll es nicht geben, sagt die Gemeinde. Sie plant für die kommenden Jahre mit einer eigenständigen Profilschule.